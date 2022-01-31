Испания

Француз по-прежнему остается игроком каталонского клуба.

Каталонская Барселона и Пари Сен-Жермен не могут договориться касаемо трансфера Усмана Дембеле.

Стороны ведут активные переговоры и каталонцы намерены избавиться от француза до закрытия трансферного окна, однако в переговорах отсутствует прогресс, сообщает Фабрицио Романо.

По информации СМИ, в Париже опасаются подверженности травмам Дембеле, что затрудняет переход. Кроме того, конкурент за место в составе Дембеле — Мауро Икарди, не намерен покидать клуб зимой.

"Блаугранас" продолжают вести переговоры с ПСЖ, а также другими заинтересованными во французе клубах.

Напомним, действующий контракт Дембеле с Барселоной заканчивается летом 2022 года. Он не работает с основной командой, так как отказался продлевать соглашение.

Ранее стало известно, какую сумму Барселона намерена выручить с продажи Дембеле.