Бразилец завершает процесс восстановления.
Неймар, Getty Images
03 февраля 2022, 11:22
Нападающий ПСЖ Неймар может в ближайшее время вернуться на поле, сообщает издание L’Equipe.
Неймар завершает процесс восстановления после травмы лодыжки и получил разрешение вернуться к индивидуальным занятиям. На тренировке парижан в среду бразильский форвард работал по индивидуальной программе, а также принял участие в командном упражнении.
Тренерский штаб ПСЖ рассчитывает, что Неймар имеет шанс восстановиться к первой встрече с Реалом в Лиге чемпионов, которая запланирована на 15 февраля.
Ранее сообщалось, что защитник Серхио Рамос пропустил тренировку ПСЖ.