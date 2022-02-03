Франция

Бразилец завершает процесс восстановления.

Нападающий ПСЖ Неймар может в ближайшее время вернуться на поле, сообщает издание L’Equipe.

Неймар завершает процесс восстановления после травмы лодыжки и получил разрешение вернуться к индивидуальным занятиям. На тренировке парижан в среду бразильский форвард работал по индивидуальной программе, а также принял участие в командном упражнении.

Тренерский штаб ПСЖ рассчитывает, что Неймар имеет шанс восстановиться к первой встрече с Реалом в Лиге чемпионов, которая запланирована на 15 февраля.

Ранее сообщалось, что защитник Серхио Рамос пропустил тренировку ПСЖ.