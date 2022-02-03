Франция

Хавбек поделился мнением о переходе во французский клуб.

Полузащитник Танги Ндомбеле прокомментировал возвращение в Лион на правах аренды из Тоттенхэма.

"Я ушел через парадную дверь и иду на риск, когда возвращаюсь. Но я пошел на этот риск. Думаю, я стал лучше как игрок, чем был до ухода.

Я многому научился в Англии, пусть и не всегда демонстрировал это на поле. Я стал лучше в физическом и психологическом плане", – приводит слова Ндомбеле портал Goal.com.

Ндомбеле выступал в составе Лиона в 2017-19 года, отыграв 96 матчей и забив 4 гола.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле будет компенсировать часть зарплаты Тоттенхэму во время аренды в Лионе.