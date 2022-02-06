Франция

Аргентинский форвард определился со своим будущим в парижском клубе.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ в ближайшем будущем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний аргентинец хочет остаться в клубе из Франции как минимум до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Также отмечается, что Месси намерен выиграть Лигу чемпионов вместе с ПСЖ, что является для него первоочередной целью.

В нынешнем сезоне Месси провел 18 поединков, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.