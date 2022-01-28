ЧМ-2022. Отбор

Завершился матч отбора на ЧМ-2022.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 среди команд Южной Америки, сборная Аргентины обыграла Чили со счетом 2:1.

Анхель Ди Мария на девятой минуте матча вывел Аргентину вперед. На 20 минуте Бреретон восстановил паритет на табло. Однако на 34 минуте аргентинцы добились своего — отметился Мартинес.

Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси участия в поединке не принимал.

После этого матча Аргентина расположилась на втором месте в таблице отбора. Чили занимает седьмую строчку.

Чили - Аргентина 1:2

Голы: Бреретон, 20 - Ди Мария, 9, Лаутаро, 34

Чили – Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.

Аргентина – Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Лаутаро Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).

Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).