ЧМ-2022. Отбор
Завершился матч отбора на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины, Getty images
28 января 2022, 06:29
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 среди команд Южной Америки, сборная Аргентины обыграла Чили со счетом 2:1.
Анхель Ди Мария на девятой минуте матча вывел Аргентину вперед. На 20 минуте Бреретон восстановил паритет на табло. Однако на 34 минуте аргентинцы добились своего — отметился Мартинес.
Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси участия в поединке не принимал.
После этого матча Аргентина расположилась на втором месте в таблице отбора. Чили занимает седьмую строчку.
Чили - Аргентина 1:2
Голы: Бреретон, 20 - Ди Мария, 9, Лаутаро, 34
Чили – Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.
Аргентина – Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Лаутаро Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).
Предупреждения: Вегас (27), Отаменди (38), де Пауль (53), Марипан (69), Паредес (72), Пульгар (76), Санчес (79), Монтесинос (89), Тальяфико (90).