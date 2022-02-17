Испания

Испанский функционер прокомментировал ситуацию вокруг форварда.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в один из испанских клубов.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне, а в его подписании заинтересованы мадридский Реал и Барселона.

"У меня не никаких данных насчет Мбаппе. Я видел много случаев, когда у игроков оставалось полгода по контракту, которые не продлевали их, а потом оставались. Но его переход стал бы событием для Ла Лиги. Это было бы лучшим, что могло бы произойти в Ла Лиге", – приводит слова Тебаса издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси по количеству голов в европейских лигах до 24 лет.