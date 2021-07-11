Принесший победу команде Скалони хавбек удостоился престижного звания.
Анхель Ди Мария, getty images
11 июля 2021, 07:57
Сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.
Поединок проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана.
Лучшим игроком данной встречи стал автор единственного гола Анхель Ди Мария.
Это был четвертый финал Копа Америка между Аргентиной и Бразилией. "Альбиселесте" побеждали в 1937 году, бразильцы же одерживали победу в 2004 и 2007.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Аргентина — Бразилия.
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