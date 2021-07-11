Копа Америка

Принесший победу команде Скалони хавбек удостоился престижного звания.

Сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.

Поединок проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана.

Лучшим игроком данной встречи стал автор единственного гола Анхель Ди Мария.

Это был четвертый финал Копа Америка между Аргентиной и Бразилией. "Альбиселесте" побеждали в 1937 году, бразильцы же одерживали победу в 2004 и 2007.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Аргентина — Бразилия.

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