Франция

Два лідери парижан незадоволені ситуацією в клубі.

Зіркові гравці Парі Сен-Жермен, Рамос та Неймар, хочуть змінити клубну прописку, повідомляє видання As.

Джерело стверджує, що бразилець залишився незадоволеним свистом з боку трибун перед матчем із Бордо у чемпіонаті Франції.

Рамос, у свою чергу, розчарований реакцією фанатів перед матчем із Бордо, а також тим, що раніше Леонардо говорив про його перехід із невеликим жалем.

Щодо Ліонеля Мессі, то він поки що не збирається залишати Парі Сен-Жермен і має намір відпрацювати контракт до кінця.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має стати гравцем Реала наступного літа.