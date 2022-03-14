Два лідери парижан незадоволені ситуацією в клубі.
Неймар, getty images
14 марта 2022, 20:58
Зіркові гравці Парі Сен-Жермен, Рамос та Неймар, хочуть змінити клубну прописку, повідомляє видання As.
Джерело стверджує, що бразилець залишився незадоволеним свистом з боку трибун перед матчем із Бордо у чемпіонаті Франції.
Рамос, у свою чергу, розчарований реакцією фанатів перед матчем із Бордо, а також тим, що раніше Леонардо говорив про його перехід із невеликим жалем.
Щодо Ліонеля Мессі, то він поки що не збирається залишати Парі Сен-Жермен і має намір відпрацювати контракт до кінця.
Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має стати гравцем Реала наступного літа.