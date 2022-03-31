Франция

Керівник французького клубу розповів про власне ставлення до можливого майбутнього турніру.

Поява інформації щодо створення нового європейського турніру клубного рівня під назвою Суперліга утворило багато приводів для розмов стосовно майбутнього футболу.

Знайшлися як прибічники, так і запекли супротивники подібної ідеї, а до числа останніх належить президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі, який у своєму інтерв’ю вчергове спробував донести власну позицію на широкий загал.

"Ненавиджу говорити про Суперлігу, бо в цьому випадку ви говорите лише про три клуби. Вони добре знають, що не мають жодних шансів на успіх.

Зараз в Україні помирають люди, а тим, яким удається вціліти, нема де ночувати, а ми сваримося через Суперлігу?

Проблема полягає в тому, що всі ці команди не мають жодної фінансової стабільності, довгострокового бачення, проте все одно продовжують говорити про підписання якихось юридичних угод.

Вони зрештою забувають, що футбол — це суспільний договір, та продовжують розмахувати своїми аркушами паперу.

Флорентіно Перес говорив зі мною під час останнього матчу Ліги чемпіонів УЄФА між нашими командами. Казав: "Ми маємо знайти момент, коли ми зможемо поговорити з вами". Моя відповідь була доволі жорсткою.

Я сказав, що радий поговорити, але якщо він збирається щось робити за моєю спиною, то мені це нецікаво.

Усі хочуть грати тільки статусні матчі, у цьому немає жодних сумнівів. Цього прагнуть глядачі. Але ми не можемо сказати: "Ви маленький клуб, тому ви залишаєтесь поза грою". Це має бути відкрита система під управлінням керівного органу, у якій має шану кожен.

Я міг би отримати чек від Суперліги на 400 мільйонів євро. Вони запросили мене. Потім, коли я сказав "ні", вони сказали, що мене не запрошували — от і вся історія.

Якби я просто подумав про себе та свій клуб, я міг би на це погодитися. Особливо під час COVID-19. Але як щодо екосистеми, фанатів та цінностей, які ми намагаємося підтримувати?

Уявіть, що за останні кілька років не було інвестицій. Футбол би впав, я вам обіцяю. Ми — інвестиційний фонд. Ми купили клуб за 70 мільйонів євро. Із того часу ми отримали багатомільярдні пропозиції.

Це бренд, який ми збудували як реальну інвестицію — у чоловічій та жіночій командах. Люди критикують, бо це наше суверенне багатство.

А як щодо інших форм власності? Чи є поглинання спорту приватним капіталом суспільним благом? А як щодо клубів, піднятих приватними особами до позаземного рівня, усе добре? Барселона — клуб, що належить уболівальникам, проте має борг у 1,5 мільярда євро — це так має працювати?

Наші інвестиції у ПСЖ допомагають не лише одному клубу. Уявіть, що ПСЖ не гратиме у французькій лізі. Які доходи будуть у маленьких клубів, задля чого в них інвестувати?

Якщо ви подивитеся на повну картину того, що ми робимо, то побачите, як це підняло рівень нашого чемпіонату в цілому", — заявив функціонер.