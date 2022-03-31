Керівник французького клубу розповів про власне ставлення до можливого майбутнього турніру.
Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images
31 марта 2022, 10:00
Поява інформації щодо створення нового європейського турніру клубного рівня під назвою Суперліга утворило багато приводів для розмов стосовно майбутнього футболу.
Знайшлися як прибічники, так і запекли супротивники подібної ідеї, а до числа останніх належить президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі, який у своєму інтерв’ю вчергове спробував донести власну позицію на широкий загал.
"Ненавиджу говорити про Суперлігу, бо в цьому випадку ви говорите лише про три клуби. Вони добре знають, що не мають жодних шансів на успіх.
Зараз в Україні помирають люди, а тим, яким удається вціліти, нема де ночувати, а ми сваримося через Суперлігу?
Проблема полягає в тому, що всі ці команди не мають жодної фінансової стабільності, довгострокового бачення, проте все одно продовжують говорити про підписання якихось юридичних угод.
Вони зрештою забувають, що футбол — це суспільний договір, та продовжують розмахувати своїми аркушами паперу.
Флорентіно Перес говорив зі мною під час останнього матчу Ліги чемпіонів УЄФА між нашими командами. Казав: "Ми маємо знайти момент, коли ми зможемо поговорити з вами". Моя відповідь була доволі жорсткою.
Я сказав, що радий поговорити, але якщо він збирається щось робити за моєю спиною, то мені це нецікаво.
Усі хочуть грати тільки статусні матчі, у цьому немає жодних сумнівів. Цього прагнуть глядачі. Але ми не можемо сказати: "Ви маленький клуб, тому ви залишаєтесь поза грою". Це має бути відкрита система під управлінням керівного органу, у якій має шану кожен.
Я міг би отримати чек від Суперліги на 400 мільйонів євро. Вони запросили мене. Потім, коли я сказав "ні", вони сказали, що мене не запрошували — от і вся історія.
Якби я просто подумав про себе та свій клуб, я міг би на це погодитися. Особливо під час COVID-19. Але як щодо екосистеми, фанатів та цінностей, які ми намагаємося підтримувати?
Уявіть, що за останні кілька років не було інвестицій. Футбол би впав, я вам обіцяю. Ми — інвестиційний фонд. Ми купили клуб за 70 мільйонів євро. Із того часу ми отримали багатомільярдні пропозиції.
Це бренд, який ми збудували як реальну інвестицію — у чоловічій та жіночій командах. Люди критикують, бо це наше суверенне багатство.
А як щодо інших форм власності? Чи є поглинання спорту приватним капіталом суспільним благом? А як щодо клубів, піднятих приватними особами до позаземного рівня, усе добре? Барселона — клуб, що належить уболівальникам, проте має борг у 1,5 мільярда євро — це так має працювати?
Наші інвестиції у ПСЖ допомагають не лише одному клубу. Уявіть, що ПСЖ не гратиме у французькій лізі. Які доходи будуть у маленьких клубів, задля чого в них інвестувати?
Якщо ви подивитеся на повну картину того, що ми робимо, то побачите, як це підняло рівень нашого чемпіонату в цілому", — заявив функціонер.
Нагадаємо, що раніше гравці ПСЖ Кейлор Навас
та Серхіо Рамос
підтримали біженців із України.