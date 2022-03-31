Франция

Парижани хочуть підписати юного форварда.

Нападник Сент-Єтьєна Джибріль Отам потрапив в сферу інтересів ПСЖ, повідомляє портал Foot Mercato.

ПСЖ хоче підписати Отама влітку і вже почало перемовини з ним. По інформації джерела, 17-річний француз може покинути клуб після закінчення сезону, якщо Сент-Етьєн отримає компенсацію за нього.

Парижани сподіваюся достигнути домовленості ще до відкриття літнього трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ націлився на підписання вінгера Аякса Антоні.