Парижани хочуть підписати юного форварда.
Джибріль Отам, asse.fr
31 марта 2022, 12:12
Нападник Сент-Єтьєна Джибріль Отам потрапив в сферу інтересів ПСЖ, повідомляє портал Foot Mercato.
ПСЖ хоче підписати Отама влітку і вже почало перемовини з ним. По інформації джерела, 17-річний француз може покинути клуб після закінчення сезону, якщо Сент-Етьєн отримає компенсацію за нього.
Парижани сподіваюся достигнути домовленості ще до відкриття літнього трансферного вікна.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ націлився на підписання вінгера Аякса Антоні.