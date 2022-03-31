Франция

Італійський голкіпер хоче повернутись до Італії.

За даними La Gazzetta dello Sport, Джіджіо Доннарумма "страждає у Франції" і відчуває трохи ностальгії за Італією та Серією А.

Він не є постійним гравцем у Парижі, і його помилка проти Реала у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів коштувала його команді вибуття з елітного змагання Європи.

Проте Ювентус, схоже, єдина команда, яка може підписати його в майбутньому. Він точно не повернеться в Мілан, а Інтер отримав Андре Онану з Аякса.

Повернення Доннарумми в Італію влітку залишається малоймовірним, в основному через його зарплату в 7 мільйонів євро на рік (10 мільйонів євро, включаючи надбавки).

Раніше голкіпер ПСЖ висловився на адресу свого екс-клубу Мілану.