ЧМ-2022. Отбор

Італійський воротар висловився про поразку своєї команди від Північної Македонії у відборі на ЧС-2022.

У рамках півфіналу плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу, який пройде восени цього року у Катарі збірна Італії сенсаційно поступилася Північнії Македонії.

Воротар італійців Джанлуїджі Доннарумма поділився емоціями від результату цього протистояння, яке коштувало його команди участі на ЧС-2022.

"Ми хотіли взяти участь у чемпіонаті світу, відчути незвичайні емоції, які можуть дати подібні змагання, подарувати посмішки італійцям, які кілька місяців тому супроводжували нас на шляху до титулу чемпіонів Європи.

На жаль, цього не станеться. Ми дуже розчаровані і знаємо, як засмучені всі італійці. Але ми також знаємо, що у футболі, як і в житті, треба дивитися вперед та повертатися у гру.

Наше завдання – повернути збірну туди, де вона заслуговує бути, і крок за кроком будувати переможне майбутнє. Вперед, Італія!" — написав Доннарумма в своєму Instagram.