Франция

Головний тренер ПСЖ не хоче поспішати.

Маурісіо Почеттіно не бажає “полегшувати” ПСЖ процедуру розірвання крнтракту з головним тренером — повідомряє журналіст Фабріціо Романо.

“В мене ще є рік за контрактом з ПСЖ, — каже Почеттіно. — Ми поки не обговорювали моє майбутнє з керівництвом клубу”.

“Вважаю, треба проаналізувати та обговорити ситуацію, перш ніж приймати будь яке рішення”.

Повідомлялося, що Почеттіно є кандадатом на пост головного тренера Манчестер Юнайтед, при тому ПСЖ дуже заінтересований в цьому, щоб не платити аргентинцю компенсацію за достроковий розрив контракту.