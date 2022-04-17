Франция

Марокканець розповів про свої відносини із Кіліаном.

Захисник французького ПСФ Ашраф Хакімі прокоментував можливий перехід Кіліана Мбаппе у Реал та розповів про свої відносини з французом.

"Мої стосунки з Мбаппе? З того дня, як я приїхав до Парижу, коли зустрічаєш когось, як він, твого віку, з таким же характером... Ми двоє дітей. Все плавно та природньо.

Мбаппе — один із найкращих у світі, і він мій друг. Я хочу, щоб він залишився тут, він це знає. Він вирішить, який шлях йому обрати. Який шлях буде найкращим для його кар'єри. І я підтримаю його", — сказав Ашраф.

Нагадаємо, що деякі інсайдери та журналісти пишуть про те, що Мбаппе вже підписав попередній контракт з Мадридом.

ПСЖ, у свою чергу, готовий заплатити Мбаппе 150 мільйонів фунтів за продовження контракту.