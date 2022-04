В тридцять другому турі чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен на своєму полі зустрінеться із Марселем.

Захисник команди Серхіо Рамос, що протягом сезону страждає від різного роду ушкоджень, зможе прийняти участь в матчі — футболіст потрапив в заявку команди.

A group of 23 players to welcome Marseille! 🔛🗒️ pic.twitter.com/2lMzByu8KR