Франция

Для українця це буде сьомий матч у французькому клубі.

Сьогодні, 20 квітня, відбудеться поєдинок 33 туру французької Ліги 1, у якому Бордо на своєму полі прийме Сент-Етьєн.

Тренерський штаб "жирондинців" ухвалив рішення випустити українського півзахисника Данила Ігнатенко у стартовому складі своєї команди.

Для 25-річного українця цей матч буде сьомим у складі французького клубу.

Після 32 турів Бордо набрав 26 очок і перебуває у зоні вильоту Ліги 1 на 19 місці. В активі Сент-Етьєна 30 балів і має 17 рядок, який дозволяє залишитися в еліті.