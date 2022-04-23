Франция

Футболіст хоче виграти першу Лігу чемпіонів з французьким клубом та стати найкращим бомбардиром в історії парижан.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може продовжити виступи у складі паризького клубу після цього сезону. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, футболіст сильно задумався над тим, щоб продовжувати виступати за ПСЖ, щоб спробувати виграти Лігу чемпіонів та стати найкращим бомбардиром в історії клубу. В даний час він посідає друге місце, забивши 113 голів, а у рекордсмена Едінсона Кавані – 138 забитих м'ячів.

Також зазначається, що сім'я француза, яка про це повідомила, досі перебуває у Досі, де зустрічається із керівництвом клубу. Крім того, наступного тижня заплановані переговори з мадридським Реалом.

Проте уточнюється, що перехід до іспанського клубу може зірватися через можливі санкції з боку УЄФА за створення Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Реал відмовився від ідеї підписання Голанда і віддав перевагу Мбаппе.