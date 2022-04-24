Франция

Аргентинський керманич витратив на це досягнення 34 роки власного життя.

Парі Сен-Жермен у рамках 34-го туру французької Ліги 1 поставив крапку в чемпіонських перегонах у поточному сезоні, зігравши внічию на власному полі в матчі проти Лансу (1:1).

ПСЖ — Ланс 1:1 Відео голів та огляд матчу

Для головного тренера "червоно-синіх" Маурісіо Почеттіно ця звитяга команди стала доволі довгоочікуваною, бо 50-річний аргентинський спеціаліст уперше в своєму футбольному житті зумів доторкнутися до чемпіонського титулу на професійному рівні.

Кар’єру гравця Почеттіно розпочав ще в 1988 році, виступаючи за аргентинський Ньюеллс Олд Бойз, після чого за його плечима опинилися Еспаньол, ПСЖ та Бордо, під час виступів за які він здобував перемоги лише в Кубку Іспанії (1999/00, 2005/06).

Уже під час кар’єри тренера Почеттіно вперше здобув трофей у перший сезон роботи з ПСЖ (Кубок Франції-2020/21), після чого ще й завоював Суперкубок країни.

Зауважимо, що до кінця футбольного року ПСЖ зіграє проти Страсбура, Труа, Монпельє та Меца.