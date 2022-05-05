Франция

Французький нападник близький до того, щоб залишитись у столичній команді.

Кіліан Мбаппе став метою багатьох команд у найближче літнє трансферне вікно, але не варто виключати варіант, що він залишиться у ПСЖ.

Як повідомляє видання Le Parisien, французький нападник погодив новий дворічний контракт із столичним клубом.

Зауважимо, що французький нападник за 41 матч у поточному сезоні забив 33 голи та віддав 22 гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Мбаппе зробив запит до ПСЖ на нового головного тренера та спортивного директора задля продовження контракту.