Испания

Керманич мадридського клубу прокоментував останні трансферні чутки.

Напередодні мадридський Реал на власному полі здобув перемогу над Еспаньйолом (4:0), яка допомогла йому достроково повернути собі титул чемпіонів Іспанії.

Реал — Еспаньйол 4:0 Відео голів та огляд матчу

Не дивлячись на звитягу, одним із найбільш популярних питань до головного тренера "бланкос", Карло Анчелотті, був стан справ у переговорах щодо трансферу нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе найближчим літом.

"На мою думку, майбутнє Реалу вже написано його президентом Флорентіно Пересом.

Чи перейде Мбаппе до нас найближчим часом? Щодо цього я вам нічого не казав", — багатозначно заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що чинний контракт французького нападника з ПСЖ закінчується наприкінці поточного сезону, але "червоно-сині", незважаючи на багатомільйонні пропозиції, усе ще не можуть отримати згоду на його продовження.