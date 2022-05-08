Франция

Футболіст хоче самостійно займатися власним рекламним іміджем.

Стрімко наближається офіційне завершення клубного сезону, а щодо майбутнього нападника французького ПСЖ Кіліана Мбаппе аж ніяк не з’являється більше детальної інформації.

Почергово виникають чутки про успішні та неуспішні перемовини 23-річного футболіста зі своїм нинішнім клубом та мадридським Реалом, однак жодних домовленостей між сторонами ще й досі не існує.

Як стверджує іспанське видання El Pais, проблема під час налагодження контактів виникає лише одна — права на образ французького виконавця, із якими сам Мбаппе не має бажання розставатися жодним чином.

У той час мадридський Реал пропонує йому підписати контракт, згідно з яким 50% від рекламного іміджу Кіліана відійде в користування іспанського клубу.

Парі Сен-Жермен, у свою чергу, намагається зіграти на цій пропозиції на власну користь, залишаючи в розпорядженні Мбаппе виключні права на власне "обличчя", та ще й додаючи до цього суттєвий грошовий бонус.

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 43 матчі, у яких він забив 35 голів та віддав 23 гольові передачі.