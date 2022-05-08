Франция

У послугах 21-річного француза зацікавлений міланський Інтер.

Півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлений Інтер. У його особі керівництво "нерадзуррі" вбачає майбутню заміну Марцело Брозовича.

Також наголошується, що на радарі Інтера є ще кілька кандидатів на це місце, а саме Крістіан Аслані з Емполі, Мортен Юлманд із Лечче та Ерді Схаутен із Болоньї.

Цього сезону Тюрам провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав три асисти.