У послугах 21-річного француза зацікавлений міланський Інтер.
Кефрен Тюрам, ФК Ніцца
08 травня 2022, 14:36
Півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлений Інтер. У його особі керівництво "нерадзуррі" вбачає майбутню заміну Марцело Брозовича.
Також наголошується, що на радарі Інтера є ще кілька кандидатів на це місце, а саме Крістіан Аслані з Емполі, Мортен Юлманд із Лечче та Ерді Схаутен із Болоньї.
Цього сезону Тюрам провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав три асисти.