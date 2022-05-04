Италия

Аргентинець підпише із "нерадзуррі" чотирирічний контракт.

Нападник Пауло Дібала, який вирішив залишити Ювентус на правах вільного агента наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт, визначився зі своїм новим клубом.

Як повідомляє TUTTOmercatoWEB із посиланням на La Gazzetta dello Sport, 28-річний аргентинець вирішив залишитися в італійській Серії А, а його наступною командою стане міланський Інтер.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" пообіцяло Дібалі ключову роль у команді, а сторони погодили умови чотирирічного контракту.

Раніше також повідомлялося, що заробітна плата аргентинського форварда в Інтері становитиме 7 мільйонів євро на рік.

Цього сезону Дібала провів за Ювентус 35 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 14 голів і віддав 6 результативних передач.