Франция

Парижани продовжують працювати над підписанням півзахисника.

Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання RMC Sport, паризький клуб веде переговори з Полем Погба, але поки що далекий від того, щоб дійти згоди.

Джерело стверджує, що французький півзахисник розглядає всі варіанти продовження кар'єри.

У сезоні-2021/22 на рахунку Погба 20 матчів у Прем'єр-лізі, один забитий м'яч та дев'ять асистів.

Нагадаємоб що раніше Погба попередив одноклубників, що залишає Манчестер Юнайтед.