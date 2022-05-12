Парижани продовжують працювати над підписанням півзахисника.
Поль Погба, getty images
12 травня 2022, 18:26
Парі Сен-Жермен розглядає різні варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання RMC Sport, паризький клуб веде переговори з Полем Погба, але поки що далекий від того, щоб дійти згоди.
Джерело стверджує, що французький півзахисник розглядає всі варіанти продовження кар'єри.
У сезоні-2021/22 на рахунку Погба 20 матчів у Прем'єр-лізі, один забитий м'яч та дев'ять асистів.
Нагадаємоб що раніше Погба попередив одноклубників, що залишає Манчестер Юнайтед.