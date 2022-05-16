Франция

32-річний сенегалець не захотів виступити у футболці із шестиколірним номером.

Півзахисник ПСЖ Ідрісса Гуйє пропустив матч із Монпельє (4:0) через те, що відмовився одягати спеціальну футболку в рамках дня боротьби з гомофобією. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 32-річний сенегалець не захотів виступити у футболці із шестиколірним номером для підтримки ЛГБТК+ спільноти. Футболіст вирушив разом із командою на гру, але у заявку не потрапив.

Після гри головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно повідомив, що Гуйє пропустив гру через особисті причини.

Також зазначається, що минулого року Ідрісса пропустив матч проти Реймса, коли також проводилася подібна акція. Тоді клуб запевнив, що футболіст має інфекційне захворювання.