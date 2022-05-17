Франция

Майбутній сезон буде останнім для аргентинця у Франції.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі після наступного сезону – влітку 2023 року – перейде в Інтер Майамі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 34-річний аргентинець не лише стане гравцем клубу МЛС, а й придбає 35% акцій американської команди, яка належить Девіду Бекхему.

Таким чином, наступний сезон стане останнім для Месії до ПСЖ, до якого він перебрався влітку минулого року.

Цього сезону Мессі провів 33 матчі, в яких забив 11 голів і віддав 13 асистів.