Франция

Нападник — про ухвалене рішення залишитися в команді.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прокоментував продовження контракту із французьким клубом.

"Я дуже радий продовжити пригоду тут, у Парі Сен-Жермен. Залишитися в Парижі, моєму місті. Сподіваюся, що я продовжу робити те, що мені подобається з усіма вами… і разом вигравати титули! Велике спасибі", — наводить слова форварда журналіст Фабриціо Романо.

Цього сезону Мбаппе провів 43 гри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.

Нагадаємо, що нападник ще до підписання контракту зателефонував Пересу і сказав, що залишиться у ПСЖ.