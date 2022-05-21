Нападник — про ухвалене рішення залишитися в команді.
Кіліан Мбаппе, getty images
21 травня 2022, 22:50
Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прокоментував продовження контракту із французьким клубом.
"Я дуже радий продовжити пригоду тут, у Парі Сен-Жермен. Залишитися в Парижі, моєму місті. Сподіваюся, що я продовжу робити те, що мені подобається з усіма вами… і разом вигравати титули! Велике спасибі", — наводить слова форварда журналіст Фабриціо Романо.
Цього сезону Мбаппе провів 43 гри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.
Нагадаємо, що нападник ще до підписання контракту зателефонував Пересу і сказав, що залишиться у ПСЖ.