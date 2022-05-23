Франция

Французький форвард не знає, що буде у майбутньому.

Напередодні Парі Сен-Жермен оголосив про підписання нового трирічного контракту з лідером своєї атаки Кіліаном Мбаппе, незважаючи на те, що спочатку француза пов'язували з трансфером до мадридського Реалу.

23-річний форвард висловився про те, чи бачить він себе у якості гравця "вершкових" у майбутньому.

"Чи закриті двері в Реал Мадрид? Я не знаю, що буде у майбутньому. У нас із Флорентіно Пересом близькі стосунки. Я не знаю, де я буду через три роки", — сказав Мбаппе на прес-конференції, присвяченій підписанню його нового контракту з ПСЖ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ла Ліга подасть скаргу на ПСЖ до УЄФА та податкових органів через ситуацію з Мбаппе