Франция

Французький півзахисник не поспішає переходити до Ювентуса.

Поль Погба розглядає варіанти продовження кар'єри після завершення контракту з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє RMC Sport, французький півзахисник не квапиться приймати пропозицію Ювентуса, враховуючи, що Парі Сен-Жермен може очолити Зинедин Зідан.

Французький тренер — великий шанувальник Погба і розглядав можливість підписати його в Реал, коли працював там.

За шість років у Манчестер Юнайтед Погба провів 233 матчів, забив 39 голів і завоював два трофеї (Ліга Європи та Кубок англійської ліги).

Нагадаємо, що раніше ПСЖ оголосив про призначення нового спортивного директора.