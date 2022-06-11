Франция

Аргентинський фахівець залишить розташування чемпіонів Франції.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно незабаром покине французьку команду. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу вже повідомило аргентинського спеціаліста про його майбутню відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новим наставником ПСЖ стане колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан.

Нагадаємо, Почеттіно очолив ПСЖ у січні 2018 року. Під його керівництвом ПСЖ виграв Кубок та Суперкубок Франції, а також чемпіонський титул у Лізі 1 за підсумками минулого сезону. Проте був провал у Лізі чемпіонів, де парижани вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись Реалу.