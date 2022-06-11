Монегаски хочуть підписати вінгера Ліверпуля.
Такумі Мінаміно, getty images
11 червня 2022, 20:37
Монако розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Себастьян Денис, "монегаски" хочуть підписати вінгера Ліверпуля Такумі Мінаміно.
Контракт Мінаміно з Ліверпулем діє до літа 2024 року. На даний момент гравець провів 11 матчів в АПЛ за клуб, у яких забив три голи.
Нагадаємо, що мерсисайдці не перешкоджатимуть переходу японського універсала. На продажі Мінаміно вони хочуть заробити 17 мільйонів фунтів.