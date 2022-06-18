Франция

Іспанський півзахисник завершив виступи за "монегасків".

Сеск Фабрегас покине Монако після завершення дії контракту, повідомляє офіційний сайт клубу.

Іспанський півзахисник провів у стані "монегасків" 3,5 року: на його рахунку 68 матчів, у яких він відзначився чотирма голами та дев'ятьма асистами.

В поточному сезоні Сеск зіграв всього у п'яти матчах за Монако і не виходив на поле з вересня. 35-річний іспанець мав шанс повернутись на поле минулого місяця, але отримав чергове ушкодження.

Раніше повідомлялось, що футболіст може завершити кар'єру наприкінці сезону.