Франция

Іспанський хавбек не має наміру вішати бутси на цвях.

Колишній півзахисник Монако та збірної Іспанії Сеск Фабрегас прокоментував свої плани на найближче майбутнє.

"Потрібно починати з чогось нового. Чесно кажучи, за останні кілька днів я отримав кілька дзвінків від моїх колишніх тренерів, які запитували, чим хочу займатися, чи хочу я приєднатися до них в ролі тренера.

Цей сезон був такий поганий, що я не можу так закінчити свою кар'єру. Я хочу продовжувати грати. Не відчуваю, що це кінець. При цьому місце відіграватиме не ключову роль, — цитує Фабрегаса AS з посиланням на SoFoot.

Минулого сезону Фабрегас провів лише шість поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею. На його рахунку лише 159 проведених хвилин на полі.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас може продовжити кар'єру у Сампдорії.