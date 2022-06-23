Франция

Парижани хочуть посилити середню лінію.

Парі Сен-Жермен продовжує роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє видання L'Équipe, чемпіон Франції веде переговори щодо підписання півзахисника Ланса Секо Фофана.

Стверджується, що Ланс хоче отримати за свого гравця близько 30-40 мільйонів євро.

Минулого сезону 27-річний футболіст провів 41 матч на клубному рівні, відзначившись десятьма забитими голами та двома асистами.

Нагадаємо, що раніше Ньюкасл був готовий викласти 25 мільйонів фунтів за лідера Ланса Фофана.