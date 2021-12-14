Англия

"Сороки" работают над усилением состава.

Ньюкасл рассматривает варианты подписания новых футболистов для сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Как сообщает издание Footmercato, "сороки" нацелились на лидера Ланса Секу Фофана и готовы заплатить 25 миллионов фунтов.

Отметим, что в этом сезоне 26-летний полузащитник провел 18 игр на клубном уровне, отметившись пятью голами.

Напомним, что Секу Фофана становился лучшим игроком чемпионата Франции по итогам сентября, обойдя Гуири и Пакету.