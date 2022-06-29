Франция

Уже відомі деталі контракту футболіста.

Аргентинський нападник Анхель Ді Марія наприкінці цього сезону завершив семирічний етап виступів у складі французького Парі Сен-Жермен, отримавши статус вільного агента та право обирати собі наступне місце роботи.

Після цього з’явилось одразу три претенденти на те, аби підписати контракт із 34-річним виконавцем, однак туринський Ювентус увесь цей час був помітним лідером у перегонах.

Зрештою, як повідомляє італійська преса, саме на умови "Старої Синьйори" й зголосився футболіст.

Туринці запропонували однорічну угоду з зарплатнею в 6 млн євро за цей період, на що отримали схвальну відповідь.

Найближчим часом відбудеться презентація Ді Марії, який у цьому сезоні за 31 матч забив п’ять голів та віддав дев’ять гольових передач, у якості футболіста "зебр".