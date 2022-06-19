Футболіст має декілька пропозицій.
Анхель Ді Марія. Getty Images
19 червня 2022, 21:26
Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія, який пішов з ПСЖ після закінчення контракту, має три пропозиції.
Ювентус, Барселона та Бенфіка готові підписати вікового футболіста на правах вільного агента.
34-річний футболіст не поспішає вирішувати, до якого клубу приєднатися, адже розуміє, що це його остання європейська подорож.
Найближчими днями гравець має прийняти рішення. Зараз Барселона лідирує в боротьбі за нього, але в клубу проблеми з фінансами.
Раніше повідомлялось, що Массіміліано Аллегрі намагався переконати Ді Марію перейти до Ювентуса.