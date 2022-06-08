Хорватський футболіст має намір залишити турецький чемпіонат.
ajansspor.com
08 червня 2022, 16:37
Захисник Бешикташа Домагой Віда може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Ajansspor.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного хорвата зацікавлений Наполі, який готовий підписати футболіста як вільного агента.
Віда має намір залишити чемпіонат Туреччини, відмовивши "орлам" у продовженні контракту, який закінчується цього літа.
Віда виступає за Бешикташ із 2018 року. Минулого сезону він провів 32 матчі, в яких забив один гол.
Нагадаємо, до "орлів" Віда виступав у складі київського Динамо протягом п'яти років.