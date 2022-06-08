Турция

Хорватський футболіст має намір залишити турецький чемпіонат.

Захисник Бешикташа Домагой Віда може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного хорвата зацікавлений Наполі, який готовий підписати футболіста як вільного агента.

Віда має намір залишити чемпіонат Туреччини, відмовивши "орлам" у продовженні контракту, який закінчується цього літа.

Віда виступає за Бешикташ із 2018 року. Минулого сезону він провів 32 матчі, в яких забив один гол.

Нагадаємо, до "орлів" Віда виступав у складі київського Динамо протягом п'яти років.