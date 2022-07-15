Франция

Талановитий форвард Реймса перейде до паризького гранду.

Молодий нападник Реймса Юго Екітіке визначився зі своїм наступним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 20-річний француз проходить медичне обстеження у Парі Сен-Жермен, незважаючи на ранній предметний інтерес з боку Ньюкасл Юнайтед.

Президент Реймса Жан-П'єр Кайо розповів, чому Екітіке вирішив перейти до ПСЖ.

"Парі Сен-Жермен не пропонував такі ж цифри, як Ньюкасл, але ми раді дозволити Юго здійснити свою мрію. Він завжди шанобливо ставився до клубу", — сказав президент Реймса.

Минулого сезону Екітіке провів у французькій Лізі 1 23 матчі, в яких він забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.