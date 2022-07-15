Франция

Нападник перебрався до французського чемпіонату.

Монако підписав контракт з нападником Борусії М Брель Емболо, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Стверджується, що сторони підписали угоду терміном чотири роки. Сума трансферу не розголошується.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що швейцарський нападник коштуватиме 12,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Емболо провів 31 матч, у яких забив 11 голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, французький клуб проявляє інтерес до ще одногогравця Борусії Менхенгладбах.