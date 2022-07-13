Франция

Клуби продовжують переговори щодо швейцарського футболіста.

Нападник менхенгладбахської Борусії Брель Емболо може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 25-річний швейцарець уже погодив деталі особистого контракту із Монако.

Керівництво "монегасків" вже зробило офіційну пропозицію для німецького клубу, але команди продовжують переговори. Сума трансферу може становити близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Емболо провів 31 матч, у яких забив 11 голів та віддав шість гольових передач.