"Монегаски" ніколи не цікавилися Белотті.
Брель Емболо, Getty Images
14 липня 2022, 09:16
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, нападник менхенгладбахської Борусії Брель Емболо перейде до Монако.
Якщо вчора з'явилася інформація про погодження між гравцем і клубом деталей особистого контракту, то сьогодні — ціна футболіста. "Монегаски" заплатять німцям не 10 мільйонів, а 12 з половиною. Угода має бути підписана незабаром.
Також Романо пише, що Монако ніколи не цікавився Андреа Белотті.
Нагадаємо, французький клуб проявляє інтерес до ще одногогравця Борусії Менхенгладбах.