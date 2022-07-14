Франция

"Монегаски" ніколи не цікавилися Белотті.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, нападник менхенгладбахської Борусії Брель Емболо перейде до Монако.

Якщо вчора з'явилася інформація про погодження між гравцем і клубом деталей особистого контракту, то сьогодні — ціна футболіста. "Монегаски" заплатять німцям не 10 мільйонів, а 12 з половиною. Угода має бути підписана незабаром.

Також Романо пише, що Монако ніколи не цікавився Андреа Белотті.

Нагадаємо, французький клуб проявляє інтерес до ще одногогравця Борусії Менхенгладбах.