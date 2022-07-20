Франция

Це відбулось на тлі інформації щодо можливого трансферу.

27-річний центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо під час поточного трансферного вікна вже встиг потрапити до поля зору англійського Манчестер Юнайтед.

Особливої уваги в цьому контексті потребує той факт, що керівництво "Старої Синьйори" висловило прагнення не втручатись у долю свого виконавця, якщо потенційні покупці виконають фінансові вимоги щодо його трансферу.

На цьому тлі інформація від італійських ЗМІ, відповідно до якої француз не полетів разом із командою на початковий етап американського турне через "особисті причини", виглядає цілком логічним розвитком можливих перемовин із іншими клубами.

Утім, варто зауважити, що "зебри" не робили жодних заяв щодо відкритості футболіста до трансферних перемовин чи отримання ним пошкоджень будь-якого штибу.

За минулий сезон Рабьо награв 45 матчів, зробивши дві гольові передачі.