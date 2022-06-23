Италия

Туринці готові розлучитися з французьким півзахисником.

Ювентус розглядає варіант з продажем півзахисника Адрієна Рабьо в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, потенційний покупець може підписати французького півзахисника за 15 мільйонів фунтів.

У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі та сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, що Челсі зацікавлений у підписанні Рабьо після зняття трансферного бану.