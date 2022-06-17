Англия

Півзахисник може перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення центру поля після завершення контракту з Полем Погба.

Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" націлилися на підписання півзахисника Ювентуса Адрієна Рабьо.

Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.

У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, що Челсі зацікавлений у підписанні Рабьо після зняття трансферного бану.