Півзахисник може перебратися до АПЛ.
Адрієн Рабьо, getty images
17 червня 2022, 19:12
Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення центру поля після завершення контракту з Полем Погба.
Як повідомляє видання Calciomercato, "червоні дияволи" націлилися на підписання півзахисника Ювентуса Адрієна Рабьо.
Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.
У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.
Нагадаємо, що Челсі зацікавлений у підписанні Рабьо після зняття трансферного бану.