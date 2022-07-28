Франция

Поліція розслідує трансфер бразильського футболіста із Сантоса до Барселони.

Незабаром нападник ПСЖ Неймар має постати перед судом у справі про корупцію. Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, порушена справа стосується трансферу бразильського футболіста із Сантоса до Барселони у 2013 році.

Ще сім років тому бразильська компанія DIS подала позов проти футболіста, його батьків, колишніх керівників Барселони Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишнього директора Сантоса Оділіо Родрігеса.

Компанія DIS мала 40% прав на Неймара під час його виступів за Сантос. За це вона заплатила близько двох мільйонів євро.

На думку компанії, вона стала жертвою обману, придуманого Барселоною та Неймаром, і тепер вимагає компенсації на суму 150 мільйонів євро.

Прокуратура разом із компанією вважають, що у 2011 році Неймар і його батько підписали два фіктивні контракти з Барселоною. При цьому не було враховано частку DIS.

Прокуратура вимагає для Неймара два роки в'язниці та сплату штрафу у розмірі 10 мільйонів євро. DIS наполягають на суворішому покаранні — 5 років в'язниці та 5 років заборони грати у футбол.

Що стосується батьків Неймара, то орган проситиме два роки в'язниці для батька та один для матері. Роселю загрожує 5 років в'язниці, хоча DIS проситиме 8.

Також зазначається, що прокуратура вважає, що Бартомеу не винен, але DIS просить 8 років ув'язнення. Від Барселони прокуратура вимагає 8,4 мільйонів євро.

Слухання у цій справі відбудуться з 17 по 31 жовтня у Барселоні.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.