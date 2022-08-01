Валлійський півзахисник знайшов новий клуб.
Аарон Ремзі, фото Ніцца
01 серпня 2022, 23:46
Ніцца продовжує активну роботу над посиленням складу перед початком наступного сезону цього трансферного вікна.
Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став Аарон Ремзі, який раніше розірвав контракт з Ювентусом.
За тирунців він грав з 2019 року, перейшовши з Арсеналу на правах вільного агента. Всього за клуб він провів 69 матчів, забив 6 голів та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, що Ніцца також націлилася на "українського Неймара" Мудрика.