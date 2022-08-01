Франция

Валлійський півзахисник знайшов новий клуб.

Ніцца продовжує активну роботу над посиленням складу перед початком наступного сезону цього трансферного вікна.

Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став Аарон Ремзі, який раніше розірвав контракт з Ювентусом.

За тирунців він грав з 2019 року, перейшовши з Арсеналу на правах вільного агента. Всього за клуб він провів 69 матчів, забив 6 голів та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що Ніцца також націлилася на "українського Неймара" Мудрика.