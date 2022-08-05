Франция

Football.ua розповідає про найголовніше перед стартом нового сезону у французькій Лізі 1.

Такого не було давно. Три команди з топ-5 у Франції – починають новий сезон з новими тренерами. І ПСЖ, і Марсель, і Ніцца за різних обставин обрали нового керманича, який направлятиме їх човни до успіху.

Випадок унікальний. Чемпіонатом Франції цікавились через безліч молодих талантів і трансферних безумств ПСЖ. Нині ж навіть пересічний вболівальник може вмикати Лігу 1 і дивитись за тим, як створюються, ростуть і кріпнуть цікаві і великі футбольні проєкти.

Про те, чим цікавий буде новий сезон у Франції – розповідаємо для вас.

Чи дочекаються парижани результату від Крістофа Галт’є?

Саме вітчизняний тренерський продукт ніколи не був гордістю Франції. Фактично, сучасному футболу широковідомі тільки двоє видатних тренерських умів із французьким паспортом. Це коуч національної збірної Дідьє Дешам та Зінедін Зідан, Щоправда, останнього назвати випускником саме національної тренерської школи дуже важко.

У свої 55 Крістоф Галт’є ризикує стати третім відомим на весь світ французьким тренером. Крістофа покликали підіймати найзірковіший вітчизняний бренд – ПСЖ.

До парижан Крістоф дуже довго возився із Сент-Етьєном і став автором чуда в Ліллі: прийнявши команду у зоні вильоту, залишив її чемпіоном Франції. Потім був рік у перспективному проекті Ніцци і паризька пропозиція, від якої не прийнято відмовлятись.

З ПСЖ Галт’є встиг вже виграти перший трофей – французький Суперкубок, розгромивши Нант. Під тренера круто відпрацював і новий спортивний директор: дуже вигідно вдалось підписати Норді Мукіеле і португальського півзахисника Вітінью.

Та потенційна проблема у іншому. Всі попередні команди Галт’є грали більше оборонними та контратакуючими модулями, а не були готовими атакувати більшу частину матчу. Крім того, характери і особистості рівня Неймару та Лео Мессі зустрічаються в житті Крістофа вперше.

І найголовніше: в жодній з команд французький тренер не давав результат у першому ж сезоні. Чи готові примхливі зірки та боси Парижу чекати кілька років на результат? У цьому є деякі сумніви.

Чи зможе приборкати Марсель Ігор Тудор?

У південному та дуже темпераментному Марселі все просто: якщо горить – то горить, а якщо перегоріло – то все, нічого більше не зробиш. При Сампаолі в команді від матчу до матчу емоції можна було набирати у відро і продавати. Команда бігла, жартувала на тренуваннях, не жаліла суперника та обожнювала свого тренера.

Ігор Тудор інакший. Більш стриманий, менш емоційний, заглиблений у думки та роботу. Характер нового коучу дуже резонує з атмосферою у роздягальні Марселю. Не дивно, що ще перед початком сезону з клубу почали ширитись чутки про конфлікти тренера з лідерами команди.

Нормально відносини у Тудора складаються тільки із новачками. При ньому в команду прийшли Шансель Мбемба, Жонатон Клосс, Нуну Тавареш, Луїс Суарес (не уругвайський). Підсилення, якому позаздрили б багато тренерів Ліги 1.

Завдання у Тудора над складне: об’єднати дуже різну команду в один переможний колектив. І при цьому – достойно виступити у Лізі Чемпіонів.

Чи зможуть Ляказетт та Толліссо витягнути Ліон?

Толліссо розкішним розрізним знаходить Ляказетта, той забиває гол. Класика п’ятирічної давнини повертається: Алекс після п’ятирічки в Арсеналі знову вдягнув форму Ліона. Крім того, підбив на такий же вчинок друга та колегу по збірній Толліссо.

Два напів-легендарних гравця Ліону точну не завадять. Минулий сезон команда хандрила: закінчила чемпіонат поза єврокубкових зон, рано вилетіла з Ліги Європи. Планам Петера Боса постійно заважали травми і слабка форма лідерів команди.

Нові трансфери мають допомогти Ліону боротись хоча б за лігочемпіонську трійку.

Чи стане друге пришестя Люсьєна Фавра успішнішим за перше?

Праймовий Маріо Балоттеллі, молодий Сент-Максімен, супер-сезон Йоана Кардіналя. Таким був футбол 5 років тому, таку Ніццу залишав заради переїзду в Дортмунд Люсьєн Фавр.

Керівництво Ніцци вирішило використати по максимуму неочікуваний від’їзд Галт’є. Парижани віддали за тренера майже 8 мільйонів, які в Ніцці конвертували у можливість не відпускати нікого з лідерів. Крім того, стартовий склад підсилили півзахисником Алексісом Бека-Бека і найкреативнішим валлійцем в історії Аароном Ремсі.

Підхід Ніцци зрозумілий: в цьому сезоні вони намагатимуться максимізувати закладений потенціал. Для цього і взяли Фавра, який добре знає клуб із середини. Ще й перед початком сезону фактично закриті всі проблемні позиції.

Монако, Ренн, Лілль: хто зможе поборотись за високі місця?

Монако в минулому сезоні з гарбуза ледь не стала каретою: звільненого за жахливу гру Ковача замінив Філіпп Клеман і підняв команду до третього місця. Влітку клуб із князівства дуже вигідно продав найяскравішу молоду зірочку – Орельєн Чуамені витягнув з кишені Реала майже 100 мільйонів. Отримані гроші реінвестували у вічно-запасного півзахисника Ліверпуля Такумі Мінаміно і колись дуже перспективного форварда Бреля Емболо. Задача на сезон – пробитись в трійку і вийти через кваліфікацію у Лігу Чемпіонів.

Ренн теж обмежився продажом лише одного лідера. 30 мільйонів зайшло на рахунок клубу від Вест Гема за Наєфа Агуерда – кращого захисника команди. На отримані кошти Ренн купив нового дефендера – молодого Артура Теате і орендував валлійського оборонця Джо Родона. Інших лідерів команди приберегли для діла: хорошого виступу у Лізі Європи і достойних заруб в чемпіонаті.

Ліллю дуже не сподобалось бути десятим: аби стало краще, команда підібрала Пауло Фонсеку і купила кращого форварда нижньої половини чемпіонату Мухамеда Байо. Однак, "мастіфи" продовжили продавати всіх власників золотих медалей минулого сезону: команду вже покинув лідер захисту Свен Ботман, Заке Челік та Бурак Їлмаз. Надодачу ще і Ренату Санчеш.

Хто вилетить?

Цей сезон – останній, в якому в Лізі 1 гратимуть 20 команд. Через це з чемпіонату вилітають відразу чотири клуби. До того ж, напряму, навіть без плеф-оффу, як було раніше. Через це боротьба за збереження місця у чемпіонаті торкнеться ледь не всіх команд з нижньої половини таблиці.

Найменше, здається, до неї готові в Осері, Лор’яні та Аяччо. Ці команди найменше витратили на трансфери, а їх тренери – не перестають говорити про важкий сезон і готовність приймати не популярні рішення.

Як і минулоріч, боротьба за виживання має бути запеклою.

Замість висновка

Та найбільшою інтригою нового сезону залишається вплив зимового чемпіонату світу у Катарі. Для кожного він важкий по-своєму: топ-клубам потрібно думати, як повертати форму гравцям збірною взимку, а більш скромним командам – вирішувати, що робити з футболістами два місця восени.

У прев’ю до минулого сезону ми раділи приїзду Мессі та вказували, що той сезон мав стати найцікавішим за останні роки. Прогноз збувся: ПСЖ грав невпевнено, Марсель – цікаво, Ніцца – багатообіцяюче, а за виживання боролись колись топові Сент-Етьєн і Бордо.

Цей сезон має стати ще цікавішим.