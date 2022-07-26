Німеччина

"Джмелі" продовжують пошуки тимчасової заміни для Себастьяна Алле.

Портал Sport1 повідомляє про зацікавленність Боруссією Дортмунд Аркадіушем Міліком та Мауро Ікарді.

"Джмелі" продовжують термінові пошуки нової "дев'ятки" за відсутності Себастьяна Алле.

Якщо в переїзд аргентинця на Вестфаленштадіон із його фінансовими апетитами та скандальним минулим віриться важкувато, то ось поляк міг би продовжити чудові традиції своїх попередників Смолярка, Піщека, Блащиковськи, Левандовськи та інших.

Нагадаємо, що Дортмунд також цікавився Кшиштофом Пьонтеком.