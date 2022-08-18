Український півзахисник близький до відходу з Аталанти.
Руслан Маліновський, getty images
18 серпня 2022, 20:39
Руслан Маліновський продовжує привертати увагу інших клубів та може залишити Аталанту у це трансферне вікно.
Як повідомляє Фабриціо Романо, в українському півзахиснику зацікавлений представник Ліги 1 – Марсель.
Французький клуб уже розпочав переговорний процес із Аталантою, а також агентом Руслана Маліновського.
Стверджується, що частиною угоди може стати вінгер Марселя Дженгіз Ундер, який раніше виступав в Італії за Рому.
Зазначимо, що Руслан перейшов до Аталанти з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Маліновський зацікавив Тоттенгем, який став головним претендентом на Руслана.